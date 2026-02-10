حماس: البيان الأممي دليل إضافي على وحشيَّة الاحتلال بحق الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الثلاثاء، أن البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول ما يرتكبه الاحتلال الفاشي من فظائع بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، يشكل دليلاً إضافياً على وحشية الاحتلال، وانتهاكاته الممنهجة وغير المسبوقة لمبادئ القانون الدولي.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن توثيق البيان الأممي أنماط التعذيب الممنهج وأساليب الإكراه والابتزاز والمساومة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون يكشف ممارسات الاحتلال اللا إنسانية والمستمرة بحق الآلاف من أبناء شعبنا المعتقلين.

ودعت الحركة، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، ومحكمة الجنايات الدولية، بضرورة البناء على هذا التوثيق بخطوات عملية وحاسمة.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والابتزاز الممنهج، وإحالة المسؤولين الصهاينة عن هذه الانتهاكات إلى العدالة الدولية، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني لدفعه لوقف جرائمه والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجونه.