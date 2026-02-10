حماس والجهاد تؤكدان ضرورة وقف العدوان وتوحيد الجهود الفلسطينية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الثلاثاء، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته، إلى جانب وقف الاعتداءات المستمرة على لبنان.

وجاء ذلك خلال لقاء مشترك جمع رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج علي بركة، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، حيث بحثا آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

وتناول اللقاء قرارات المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال بحق الضفة الغربية المحتلة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والخيام ومواد البناء، في خرق واضح لاتفاق وقف الحرب، إلى جانب تعذيب وإهانة المسافرين عبر معبر رفح، ومنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لمباشرة مهامها في القطاع.

وشدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويمكنه من مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار.

كما دعا الطرفان الوسطاء والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني.