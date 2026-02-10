صحيفة تكشف "الخطوط الحمراء" لـ (إسرائيل) قبيل لقاء نتنياهو وترامب

متابعة/ فلسطين أون لاين

سلطة صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الضوء على ما أسمتها الخطوط الإسرائيلية الحمراء قبل اجتماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، مشيرةً إلى فجوات سياسية بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه الفجوات في الرؤى برزت مرتين، أولهما في اجتماع قبل الحرب مع إيران، حين كان ترامب متشككا في ضرورة الهجوم الإسرائيلي. والنتائج معروفة، أما الحالة الثانية فكانت قبيل إعلان خطة ترامب حين لم يتمكن نتنياهو من حذف بند إقامة دولة فلسطينية، ولكن تم إدراج بند الإصلاح كشرط لدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وبيّنت أنه "في ظل الوضع الراهن والغموض الكبير الذي يكتنف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أن نقاط الخلاف تتركز بشكل أساسي بين نتنياهو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وليس بين بقية أعضاء فريق الرئيس. في المقابل، توجد نقاط اتفاق عديدة".

وأوضحت "إسرائيل اليوم"، أن "قضية إيران لن تشغل سوى جزء من اجتماعات نتنياهو في واشنطن، وسيناقش أيضا سبل إنهاء الحرب في غزة"، مضيفة أنه "توجد نقاط خلاف واتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه القضية، ويكمن الجمود في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب أساساً في رفض حماس نزع سلاحها".

وأشارت إلى أن "هناك إجماع على أن النظام الإيراني هو أصل المشكلة في الشرق الأوسط، وبالتالي يتطلب معالجة معمقة، بدءًا من إضعافه بشكل كبير وصولًا إلى إسقاطه. ولتحقيق هذه الغاية، يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط، اقتصاديًا وعسكريًا، على طهران".

ورغم وجود نقاط اتفاق بين واشنطن و"تل أبيب" على ضرورة عدم الموافقة على تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، بينت الصحيفة الخلاف بين الطرفين المتمثلة في عقد المفاوضات مع النظام الإيراني، ومسألة الصواريخ الباليستية ومسألة دعم المنظمات الوكيلة، حيث تطالب إسرائيل بالإزالة الكاملة للتهديدات، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" ترى في إسقاط النظام هدفا استراتيجيا رئيسيا، بينما قد تكتفي واشنطن بإضعافه، إلى جانب خلاف آخر يتعلق بتدخل دول الخليج وتركيا، التي تعتبرها "تل أبيب" تهديداً، ويأخذ الأمريكيون موقفها في الحسبان.