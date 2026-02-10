"الشاباك" يعتقل 5 فلسطينيين بادعاء التجنيد لصالح "حماس" بلبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

وجه جيش الاحتلال بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لوائح اتهما ضد خمسة شبان من الضفة الغربية، اعتقلوا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بادعاء تجنيدهم في لبنان وتكليفهم بمهمة تصوير مستوطنة والتدرب على إطلاق النار لتنفيذ عملية مسلحة.

وزعم الشاباك، في بيان صادر عنه اليوم، الثلاثاء، أن تجنيد الشبان نفذه أشخاص لبنانيون، أحدهم يدعى مجاهد، وشخصان آخران يطلق عليه تسمية "أبو أحمد" و"أبو وحيد" وتواصلوا مع الشابين حمد وعصيرة من خلال شبكات اجتماعية ومنصات أخرى.

وادعى الشاباك أن الشابين تم تدريبهما على إطلاق النار أيضا، والتقطا صورا لمستوطنة في الضفة، وأن اللبنانيين اتفقوا معهما على تحويل مال إليهما من أجل شراء أسلحة.