فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

6 شهداء بقصف الاحتلال الجوي والمدفعي على غزة... خروقات متواصلة

حماس والجهاد تؤكدان ضرورة وقف العدوان وتوحيد الجهود الفلسطينية

لأول مرة.. الاحتلال يقرر ترحيل أسرى مقدسيين إلى غزة

شركة الطيران "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى (إسرائيل)

صحيفة تكشف "الخطوط الحمراء" لـ (إسرائيل) قبيل لقاء نتنياهو وترامب

أبو شاويش لـ"فلسطين": إطلاق مشروع "زكاتك حياتك" لتعزيز التكافل

"الشاباك" يعتقل 5 فلسطينيين بادعاء التجنيد لصالح "حماس" بلبنان

حماس: البيان الأممي دليل إضافي على وحشيَّة الاحتلال بحق الأسرى

البرلمان الأوروبي يتجاهل مناقشة قرار (إسرائيل) لتعميق ضم الضفة

"عشرون ساعة من الخوف"... رحلة عودة سلوى أبو زاهر إلى غزة رغم الدمار

"الشاباك" يعتقل 5 فلسطينيين بادعاء التجنيد لصالح "حماس" بلبنان

10 فبراير 2026 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

وجه جيش الاحتلال بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لوائح اتهما ضد خمسة شبان من الضفة الغربية، اعتقلوا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بادعاء تجنيدهم في لبنان وتكليفهم بمهمة تصوير مستوطنة والتدرب على إطلاق النار لتنفيذ عملية مسلحة.

وزعم الشاباك، في بيان صادر عنه اليوم، الثلاثاء، أن تجنيد الشبان نفذه أشخاص لبنانيون، أحدهم يدعى مجاهد، وشخصان آخران يطلق عليه تسمية "أبو أحمد" و"أبو وحيد" وتواصلوا مع الشابين حمد وعصيرة من خلال شبكات اجتماعية ومنصات أخرى.

وادعى الشاباك أن الشابين تم تدريبهما على إطلاق النار أيضا، والتقطا صورا لمستوطنة في الضفة، وأن اللبنانيين اتفقوا معهما على تحويل مال إليهما من أجل شراء أسلحة.

#اعتقال #جيش الاحتلال #لبنان #الشاباك #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة