مسؤول أميركي: ترامب يعارض ضمّ (إسرائيل) للضفة الغربيّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض ضم "إسرائيل" للضفة الغربية.

وقال المسؤول في تصريحات لقناة الـ 12 العبرية، بأنّ استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة ترامب في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، كما أنه يحافظ على أمن "إسرائيل"، على حدّ تعبيره.

يأتي ذلك في وقت توجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، حيث يتوقع أن يلتقي ترامب، على أن يتصدّر اجتماعهما، ملفا إيران والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تغيّر الوضع القائم في الضفة، تمهيداً لضمّها.

ورغم تكرار ترامب لرفضه ضم "إسرائيل" للضفة الغربية، إلا أن هذه التصريحات لا تترجم إلى مواقف فعليه، حيث تتجاهل إدارته الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وعملية الضم الممنهج وبناء بؤر استيطانية غير قانونية.

والأحد الماضي صدق الكابينت الأمني- السياسي الإسرائيلي، على سلسلة قرارات دفع بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومعه وزير الأمن يسرائيل كاتس، لتعميق الضم الفعلي لمناطق في الضفة الغربية.

وتتعلق بعض القرارات، المتوقع أن تكون تأثيراتها واسعة جدًّا، بلوائح أنظمة الأراضي والشراء في الضفة، بما يتيح لسلطات الاحتلال هدم مبانٍ بملكية فلسطينية في مناطق "أ".