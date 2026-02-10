وصول 40 فلسطينيًا إلى غزة عبر معبر رفح

وصل قطاع غزة، فجر الثلاثاء، 40 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، ضمن الدفعة السادسة من العائدين من مصر عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه، وسط قيود إسرائيلية مشددة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 40 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس (جنوب)، بعضهم مرضى وجرحى كانوا يتلقون العلاج في الخارج.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس إن الدفعة السادسة شملت 40 فلسطينيا، بينهم 20 مريضاً و20 مرافقاً، غادروا صباح أمس الاثنين قطاع غزة عبر معبر رفح.

بالأرقام.. حركة المسافرين عبر معبر رفح البري منذ الإثنين الماضي

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الاثنين الماضي، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات