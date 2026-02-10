قاضٍ أميركي يرفض سعيَّ ترمب لترحيل الطالبة رميساء أوزتورك

قال محامو طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس الأمريكية رميساء أوزتورك إن قاضًيا رفض سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيلها، بعد اعتقالها العام الماضي في إطار حملة على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات.

وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو/ أيار.

وذكر محاموها بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قاضيًا ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 يناير/ كانون الثاني إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت ضرورة ترحيلها وقرر إنهاء الإجراءات ضدها.

وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس/ آذار في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.

وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة.

واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يومًا في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاض اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فورًا بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهريًا بأن احتجازها يشكل انتقامًا غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.

اقرأ أيضًا: وثائق تكشف: "روبيو" صادق بنفسه على قرار ترحيل طلاب بسبب دعمهم لفلسطين



وفي يناير الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على قرار ترحيل طلاب ناشطين بعد تلقيه إحاطة حول "فلسطين وغزة".

ونشرت "نيويورك تايمز" وثائق أعلنها القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية ويليام جي. يونغ، مشيرةً إلى أن روبيو تلقى إحاطة حول "فلسطين وغزة"، تخص طلابا ناشطين في الولايات المتحدة.

وورد في الإحاطة أن طلابًا موجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة شاركوا في تظاهرات داعمة لفلسطين داخل الجامعات، ونشروا مقالات معارضة ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الوثائق استُخدمت كأدلة في القضايا، تضمنت ملفات ومذكرات متنوعة أعدّتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وأُرسلت إلى وزارة الخارجية، وتحتوي "توصيات رسمية بترحيل 5 طلاب من البلاد".

المصدر / فلسطين أون لاين