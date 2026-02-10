الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 37 شهيدًا

فلسطين أون لاين

10 فبراير 2026 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
شهيد ارتقى في خروقات الاحتلال على غزة (الأناضول)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 5 شهداء، و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه  منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 586 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,558، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,037 شهيدًا و 171,666 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 

