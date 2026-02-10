لاريجاني يصل مسقط ويلتقي وزير الديوان السلطاني

فلسطين أون لاين

10 فبراير 2026 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني ووزير الديوان السلطاني العماني اللواء سلطان بن محمد النعماني

وصل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مسقط، عاصمة سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن  وزير الديوان السلطاني العماني اللواء سلطان بن محمد النعماني، استقبل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي.

وعقد لاريجاني والنعماني جلسة مباحثات، ومن المقرّر أن يلتقي خلال هذه الزيارة كبار مسؤولي سلطنة عُمان، حيث سيجري مباحثات حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في كلمة ألقاها الأحد أمام دبلوماسيين خلال قمة في طهران، إلى أن بلاده ستتمسك بموقفها القاضي بضرورة السماح لها بتخصيب اليورانيوم، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسبق أن قصفت واشنطن مواقع نووية إيرانية في يونيو/ حزيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران و"إسرائيل"، ما أدى إلى تعطيل الجولات السابقة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا، الأسبوع الفائت، جولة مفاوضات في سلطنة عُمان، هي الأولى منذ العدوان الذي شنّته "إسرائيل" والولايات المتحدة على إيران في حزيران/يونيو الماضي. 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#مسقط #علي لاريجاني #الحرب على إيران #المفاوضات الإيرانية الأمريكية

