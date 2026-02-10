6 شهداء بقصف الاحتلال الجوي والمدفعي على غزة... خروقات متواصلة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة وصول 6 شهداء -من بينهم شهيدان تم انتشالهما -، فيما أصيب آخرون بينهم طفلان برصاص طائرة مسيرة "كواد كابتر" في معسكر جباليا شمال القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال واصل عملياته العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، عبر القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف وتحليق الطيران الحربي، إلى جانب إطلاق النار باتجاه المواطنين والنازحين وخيامهم، رغم سريان اتفاق التهدئة.

وأفادت المصادر باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. كما استشهد مواطنان إثر قصف طائرة مسيّرة دراجة نارية قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، استشهدت مواطنة برصاص الاحتلال في خان يونس، كما استشهد مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في المدينة ذاتها.

وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 13 مواطناً بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم إصابات وقعت قرب محطة الشوا للمحروقات شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، سُمع دوي انفجارات متتالية في خان يونس نتيجة عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية للمدينة.

وكان ستة مواطنين قد استشهدوا وأصيب آخرون، أمس الإثنين، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم: إن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف المنازل المدنية تحت ذرائع وصفها بـ"الكاذبة".

وأكد قاسم أن هذه الانتهاكات تضرب بعرض الحائط كل جهود الوسطاء والدول الضامنة التي تسعى لاستمرار الهدوء في القطاع.

ودعا قاسم، هذه الأطراف إلى اتخاذ موقف لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته والالتزام بالاتفاق.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 586، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,558، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,037 شهيدًا و 171,666 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1620 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد مرور 4 شهور على قرار الاتفاق في غزة، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

المصدر / فلسطين أون لاين