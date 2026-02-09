هيئة البترول تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن كشوفات المستفيدين بتعبئة الغاز

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، يوم الاثنين، دخول 7 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.

وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات وفق جزء من كشف 30/01 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وجزء من كشف 02/02 لمحافظات الشمال وغزة وبإجمالي 17475 مستفيدًا".

وأوضحت الهيئة أن كشف تاريخ 30/1/2026 شمل 74,788 مستفيدا من محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، فيما تضمن كشف 2/2/2026 عدد 44,896 مستفيدا من محافظتي غزة والشمال.

وبيّنت أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 119,684 مواطنا في جميع محافظات قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب توفير نحو 48 شاحنة غاز، بواقع 20 طنا لكل شاحنة، لتغطية احتياجات جميع المستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد شاحنات الغاز التي دخلت القطاع منذ بداية شهر شباط/فبراير وحتى تاريخ 9/2/2026 بلغ 43 شاحنة فقط.

وأكدت أنه سيتم نشر كشف مستفيدين جديد يشمل جميع المحافظات، على أن تبدأ عملية التعبئة بموجبه ابتداء من تاريخ 11/2/2026.

