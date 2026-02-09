هيئة البترول تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن كشوفات المستفيدين بتعبئة الغاز

فلسطين أون لاين

09 فبراير 2026 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، يوم الاثنين، دخول 7 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.

وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات وفق جزء من كشف 30/01 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وجزء من كشف 02/02 لمحافظات الشمال وغزة وبإجمالي 17475 مستفيدًا".

وأوضحت الهيئة أن كشف تاريخ 30/1/2026 شمل 74,788 مستفيدا من محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، فيما تضمن كشف 2/2/2026 عدد 44,896 مستفيدا من محافظتي غزة والشمال.

وبيّنت أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 119,684 مواطنا في جميع محافظات قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب توفير نحو 48 شاحنة غاز، بواقع 20 طنا لكل شاحنة، لتغطية احتياجات جميع المستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد شاحنات الغاز التي دخلت القطاع منذ بداية شهر شباط/فبراير وحتى تاريخ 9/2/2026 بلغ 43 شاحنة فقط.

وأكدت أنه سيتم نشر كشف مستفيدين جديد يشمل جميع المحافظات، على أن تبدأ عملية التعبئة بموجبه ابتداء من تاريخ 11/2/2026.

كشوفات الغاز:

كشف محافظة غزة (اضغط هنا)

كشف شمال غزة (اضغط هنا)

كشف محافظة الوسطى (اضغط هنا)

كشف محافظة خانيونس (اضغط هنا)

كشف محافظة رفح (اضغط هنا)

للتسجيل في الرابط اضغط هنا

خطوات تحديث الغاز

  1. الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنا
  2. تعبئة الحقول المطلوبة بدقة: رقم الهوية، تاريخ إصدار الهوية، المحافظة، المدينة، الحي، رقم الجوال، اسم الموزع.
  3. الانتظار لرسالة تأكيد عبر الجوال أو البريد الإلكتروني بها تفاصيل استلام الأسطوانة.
  4. التوجه إلى الموزع المحدد في الوقت المحدد لاستلام الأسطوانة ودفع الرسوم إن وجدت.
  5. إذا كان الطلب "قيد التنفيذ" (لم يُسلم بعد)، يمكن تعديل بعض البيانات مثل العنوان أو رقم الجوال قبل التصديق النهائي.
