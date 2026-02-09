وصول الدفعة السادسة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح

وصلت صباح يوم الاثنين إلى معبر رفح البري من الجانب المصري الدفعة السادسة من الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة، في إطار استمرار حركة العبور عبر المعبر في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بمغادرة الدفعة السادسة من مرضى وجرحى قطاع غزة باتجاه معبر رفح البري، انطلاقًا من مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومساء أمس، وصلت الدفعة الخامسة من القادمين من مصر عبر معبر رفح إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: عائدون يروون لـ"فلسطين أون لاين" تفاصيل ساعات من التحقيق والتهديد تحت السلاح

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، الاثنين الماضي، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة، دون توفر معلومات حتى الآن حول عبور مسافرين فعليًا.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

اقرأ أيضًا: "فصائل المقاومة": ممارسات الاحتلال عبر معبر رفح تتطلّب تدخلًا عاجلًا من الوسطاء والضّامنين

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين