بالخطأ... منصة في كوريا الجنوبية توزع "بتكوين" بقيمة 44 مليار دولار

كشفت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيثامب"، السبت، عن أنها وزعت عملات "بتكوين" بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار على عملاء بوصفها مكافآت ترويجية عن طريق الخطأ، ما أدى إلى موجة بيع حادة على المنصة.

واعتذرت "‌بيثامب" عن ‌الخطأ الذي ‌وقع ⁠​الجمعة، ‌وقالت إنها استعادت 99.7 في المائة من إجمالي 620 ألف "بتكوين" بقيمة تبلغ نحو 44 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقيدت عمليات التداول والسحب ⁠على 695 عميلاً متأثراً بالواقعة في ‌غضون 35 دقيقة ‍من التوزيع ‍الخاطئ.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ‍المنصة كانت تعتزم توزيع مكافآت نقدية صغيرة في حدود 2000 وون كوري (1.40 دولار) ​أو أكثر لكل مستخدم في إطار حدث ترويجي، لكن ⁠الفائزين حصلوا بدلاً من ذلك على ألفي "بتكوين" على الأقل لكل منهم.

وقالت "‌بيثامب" في بيان: "نود أن نوضح أن هذا لا علاقة له بقرصنة خارجية أو انتهاكات أمنية، ولا توجد مشاكل في أمن النظام ‌أو إدارة أصول العملاء".

المصدر / وكالات