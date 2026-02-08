تقنيات خرجت من ساحات الحرب لتصبح جزءًا من حياتنا اليومية.. ما أبرزها؟

منذ عقود، شكّلت الحروب مختبرًا ضخمًا للابتكار؛ فالجيوش التي تبحث عن التفوق والاستجابة السريعة تموّل أبحاثًا متقدمة تختصر سنوات طويلة من التطوير. لكن كثيرًا من هذه التقنيات لم تبقَ محصورة في الاستخدام العسكري، بل عبرت إلى حياتنا المدنية لتغيّر أسلوب عيشنا وطرق تواصلنا وتنقّلنا.

تقرير لموقع interestingengineering يستعرض أبرز 10 تقنيات وُلدت بأهداف عسكرية خالصة، قبل أن تتحول إلى مكوّن أساسي في الحياة اليومية.

1. الميكروويف.. صدفة حربية غيّرت المطبخ

بدأت قصة الميكروويف في مختبرات الرادار خلال الحرب العالمية الثانية، حين لاحظ مهندس أميركي ذوبان قطعة شوكولاتة في جيبه بفعل الموجات الدقيقة. هذا الاكتشاف العارض تحوّل لاحقًا إلى أحد أشهر أجهزة المطبخ حول العالم.

2. الإنترنت.. شبكة عسكرية أصبحت عصب الحياة

نشأ الإنترنت من مشروع دفاعي أميركي في ستينيات القرن الماضي تحت اسم "ARPANET"، صُمم لضمان استمرار الاتصالات حتى في حالة هجوم نووي. اليوم، أصبح الإنترنت أساس الإعلام والتعليم والاقتصاد العالمي.

3. نظام GPS.. من الحرب الباردة إلى هاتفك

طُوّر نظام تحديد المواقع العالمي من قبل الجيش الأميركي لتوجيه القوات والأسلحة بدقة. وبعد السماح باستخدامه مدنيًا في الثمانينيات، أصبح ركيزة تطبيقات الملاحة وخدمات التوصيل وتتبع الحركة.

4. الطائرات المسيّرة.. من العسكرة إلى الزراعة والتصوير

انطلقت فكرتها مطلع القرن العشرين لأغراض قتالية، لكنها انتقلت اليوم إلى استخدامات واسعة في الزراعة والمسح الجوي والبحث والإنقاذ وتوصيل الطرود.

5. المحركات النفاثة.. ثورة في السفر المدني

ظهر أول محرك نفاث عسكري عام 1939، قبل أن تنتقل التقنية إلى الطيران المدني خلال الستينيات، وتحوّل السفر الجوي إلى وسيلة سريعة وآمنة تربط العالم ببعضه.

6. الأطعمة المجففة بالتجميد.. من حرب إلى فضاء

ابتُكرت لحفظ الدم خلال الحرب العالمية الثانية، ثم طوّرتها ناسا لتغذية رواد الفضاء. واليوم تُستخدم الأطعمة المجففة بالتجميد في الرحلات والمخيمات وحالات الطوارئ.

7. الشاشات اللمسية.. ابتكار لخدمة الرادار ثم الهواتف

ظهرت أول شاشة لمس في الستينيات لتسهيل عمل مراقبي الحركة الجوية، قبل أن تصبح واجهة أساسية للهواتف والأجهزة الذكية.

8. شاشات LCD.. متطلبات الجيش غيّرت شاشات العالم

احتاجت الأنظمة العسكرية إلى شاشات خفيفة وموفرة للطاقة، فكانت شاشات الكريستال السائل البديل المثالي. واليوم تملأ هذه التقنية المنازل والمكاتب.

9. الكاميرا الرقمية.. من الاستطلاع إلى جيوبنا

بدأت تقنيات التصوير الرقمي في مهام الاستطلاع العسكري والفضائي، قبل أن تشهد قفزة كبيرة مع أول كاميرا رقمية طورتها "كوداك". اليوم، أصبحت جزءًا أساسيًا من الهواتف الذكية.

10. أنظمة الرؤية الليلية.. من حدود القتال إلى أعمال التفتيش

طُوّرت للكشف في ظروف الإضاءة المنخفضة أثناء العمليات العسكرية. وتستخدم تقنياتها الحديثة الآن في الأمن والنقل والصناعة والرقابة الليلية.

ابتكار بدأ بالحرب.. وانتهى بخدمة البشرية

من المطبخ إلى السماء، ومن الهواتف إلى الخرائط الرقمية، تحولت تقنيات وُلدت لأجل الصراع إلى أدوات تُسهّل الحياة اليومية وتدفع التطور قدمًا.

وتُظهر هذه الرحلة أن التكنولوجيا ليست حكرًا على الحروب، بل يمكن أن تُعيد تشكيل مستقبل الإنسان حين تتوجّه نحو الاستخدامات المدنية.

المصدر / وكالات