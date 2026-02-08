ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملموس الإثنين

فلسطين أون لاين

08 فبراير 2026
الطقس يشهد تقلبات جوية ملموسة هذا الأسبوع

ترجح الأرصاد الجوية أن تشهد فلسطين، اليوم الأحد، ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء دافئة ومغبرة في معظم المناطق.

ويُنتظر أن تعود درجات الحرارة للانخفاض يوم غدٍ الإثنين، قبل أن ترتفع مجددًا يوم الثلاثاء مع طقس غائم جزئيًا إلى غائم ودافئ نسبيًا.

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مغبرًا ودافئًا في معظم المناطق. وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط خلال ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الاثنين، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية. وتهب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل ملموس، ويسود جو غائم جزئيًا إلى غائم ودافئ في معظم المناطق. وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

