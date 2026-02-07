إصابتان في اعتداء شنه مستوطنون شرقي رام الله

أصيب مواطنان بجروح ورضوض، مساء يوم السبت، في اعتداء نفذه مستوطنون بين قرية رمون وبلدة دير دبوان شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي رمون إبراهيم الخطيب، بأن مستوطنين مسلحين أغلقوا الطريق الواصل بين رمون ودير دبوان، واعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين اثنين، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح في الرأس، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وآخر برضوض.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بالتزامن مع اعتداء المستعمرين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

يأتي ذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الضفة، حيث نفذ جيش الاحتلال ومستوطنوه نحو 1872 اعتداء خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نشرته الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الهيئة أن "جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 468 اعتداء"، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 374 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ 328 اعتداء، ومحافظة القدس بـ 201 اعتداء، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين