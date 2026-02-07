مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

قطع مستوطنون إسرائيليون، يوم السبت، أشجار زيتون في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية قصرة هاني عودة إن مستوطنين أقدموا على قطع أشجار زيتون، يصل عمر بعضها إلى 70 عاما، في منطقة شعب الخراب شرقي البلدة.

وأضاف عودة أن جرافات المستوطنين اقتلعت أيضا عدة أشجار زيتون وجرفت أراضي فلسطينية، فيما وضع المستوطنون علامات حمراء في المنطقة لأغراض غير معلومة.

وفي سياق متصل، أوضح عودة أن مستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي في محيط منزل أحد الفلسطينيين بمنطقة رأس العين في البلدة، ما أثار حالة من الرعب بين سكانه، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة ذاتها في وقت لاحق، ونفذ عمليات تفتيش فيها.

ويواصل مستوطنون إقامة خيمة استيطانية في منطقة رأس العين، حيث باتت منطلقا لاعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.

يأتي ذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الضفة، حيث نفذ جيش الاحتلال ومستوطنوه نحو 1872 اعتداء خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نشرته الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الهيئة أن "جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 468 اعتداء"، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 374 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ 328 اعتداء، ومحافظة القدس بـ 201 اعتداء، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين