فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني محتجز بقاعدة عسكرية في الضفة

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

07 فبراير 2026 . الساعة 14:58 بتوقيت القدس
...
رفض بنك فلسطين للتعامل مع بطاقة الهوية الصادرة عن غزة وفق مصادر إعلامية

أفادت مصادر إعلامية بامتناع بنك فلسطين عن قبول بطاقات الهوية الشخصية الصادرة عن الشق المدني بوزارة الداخلية في قطاع غزة كوثيقة إثبات شخصية رسمية في معاملاته المصرفية.

وذكرت المصادر أن هذه البطاقات تصدر حالياً وفق الآلية القانونية التي كانت متبعة قبل الحرب، بعد أن تم تجاوز العقبات الفنية التي حالت دون طباعتها في الفترة الماضية. ولم يقتصر رفض البنك على الهوية الدائمة، بل شمل أيضاً "بطاقة التعريف المؤقتة" التي صدرت كبديل طارئ خلال أشهر الحرب.

ويأتي موقف إدارة بنك فلسطين في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في رام الله اعترافها الرسمي بالوثيقتين (الهوية الدائمة والتعريف المؤقتة)، مع توجيهات صريحة لسلطة النقد باعتمادهما في كافة المعاملات المالية والمصرفية، إلا أن مجلس إدارة البنك لا يزال يرفض الامتثال لهذه القرارات والتعليمات المنظمة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #بنك فلسطين #بطاقة هوية #هوية #بنك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة