ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

سمحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لرواد الفضاء باصطحاب هواتفهم الذكية إلى الفضاء لأول مرة، بدءًا من مهمتي "كرو-12" و"أرتميس 2".

ومن المتوقع أن تنطلق مهمة "كرو-12" إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل، بينما تأجلت مهمة "أرتميس 2" المرتقبة -والتي ستحمل بشرًا حول القمر لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي- إلى شهر مارس.

وكتب مدير ناسا جاريد إيزاكمان على منصة إكس: "نحن نزود فرقنا بالأدوات لالتقاط لحظات مميزة لعائلاتهم ومشاركة صور وفيديوهات ملهمة مع العالم"، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا".

بفضل أحدث هواتف آيفون وأندرويد، سيتمكن الطاقم من التقاط الصور ومقاطع الفيديو بشكل أكثر عفوية، ما يعني أن هذه الرحلات الفضائية المقبلة قد تُصبح من أكثر رحلات "ناسا" توثيقًا حتى الآن.

وكتب إيزاكمان: "بقدر أهمية ذلك، تحدينا العمليات الطويلة الأمد واعتمدنا معدات حديثة للطيران الفضائي ضمن جدول زمني مُسرّع. هذه السرعة التشغيلية ستخدم ناسا جيدًا بينما نسعى وراء أبحاث وعلوم عالية القيمة في المدار وعلى سطح القمر".

ومن المنطقي أن يكون من الصعب الموافقة على استخدام تقنيات جديدة في الفضاء، فمجرد خطأ بسيط قد يُؤدي إلى كارثة.

وحتى الآن، كانت أحدث الكاميرات المُخصصة لهذه المهمات كاميرات نيكون "DSLR" وكاميرات جو برو، التي يعود تاريخها إلى عقد من الزمن، وفقًا لموقع آرس تكنيكا.

لكن استخدام الهاتف الذكي ينطوي على قدر أكبر من العفوية والبهجة، وقد يجعل رواد الفضاء نجومًا على منصات مثل تيك توك في ظل انعدام الجاذبية، أو حين يتلقطون صور سيلفي بزاوية فائقة الاتساع من المركبة الفضائية.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها الهواتف الذكية في الفضاء، فقد سمحت شركة سبيس إكس، التابعة لإيلون ماسك، باستخدام الهواتف في رحلاتها الخاصة إلى الفضاء.

المصدر / وكالات