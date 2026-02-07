"الصحة": حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة ترتفع إلى 72,027 شهيداً

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين و25 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 576، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,543، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,027 شهيدًا و 171,651 إصابة.

ونوهت الصحة إلى أنه تم إضافة عدد 174 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بيناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء 30/01/2026 إلى 06/02/2026.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين