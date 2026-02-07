"اليونيسف": أطفال غزة يواجهون خطر الموت وسط انهيار شامل

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أطفال غزة لا يزالون يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية، في ظل انهيار شامل في منظومات الصحة والمياه والتعليم، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحديا يوميا.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، السبت، حول تدهور الأوضاع الإنسانية في كل من قطاع غزة والسودان، إن الوضع ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال.

وتعكس هذه المعطيات، وفق تقارير أممية، حجم الفشل الدولي في حماية الفئات الأكثر ضعفا في مناطق النزاع، حيث يجتمع القصف والجوع والأوبئة لتشكيل بيئة طاردة للحياة.

وجددت "اليونيسف" دعوتها لوقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان في تلك المناطق المنكوبة.

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أكد في تصريح له الأربعاء الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ألفا و 520 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أسفر خلال 115 يوما عن 559 شهيدًا و1500 جريح، في انتهاكٍ ممنهج لبنود الاتفاق والقانون الدولي الإنساني.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / فلسطين أون لاين