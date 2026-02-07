طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاضٌ طفيف على درجات الحرارة

فلسطين أون لاين

07 فبراير 2026
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ومغبرا، ودافئا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وبارداً نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، الى غائم، ودافئا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

