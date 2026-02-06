مظاهرة مليونية في اليمن تضامنا مع الشعب الفلسطيني

متابعة/ فلسطين أون لاين

احتشد مئات آلاف اليمنيين، يوم الجمعة، في مظاهرة مليونية بمحافظة صعدة شمالي اليمن، تأكيدًا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وانطلقت الفعالية الجماهيرية، التي نظمتها جماعة "أنصار الله" بدعوة من زعيمها عبد الملك الحوثي، تحت شعار: "تلبية ونصرة للشعب الفلسطيني.. ثابتون وجاهزون للجولة القادمة، بحسب ما أفادت به قناة المسيرة.

ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية، مرددين هتافات عبّرت عن الاستعداد لنصرة غزة، من بينها: "جاهزون ومشتاقون ولنصرتكم سباقون"، و"مع غزة يمن الشرفاء.. غضبًا ونفيرًا ووفاء"، و"يمن الحكمة والإيمان.. مع إيران ومع لبنان”"

وعبّر أحد المشاركين عن موقف المتظاهرين قائلًا: "نقول لإخواننا في غزة وفلسطين، وإخواننا في إيران، إننا معكم في أي جولة قادمة من الصراع، ولن تكونوا وحدكم، ونحن معكم حتى النصر".

وفي بيان صدر عنها، أعلنت جماعة “أنصار الله” جهوزيتها الكاملة للجولة القادمة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة رفضها أي هيمنة أو سيطرة على شعوب المنطقة.

واعتبر البيان أن استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات على المسجد الأقصى وبقية المقدسات، يكشف زيف الادعاءات الدولية وعجز الضامنين عن إلزام “إسرائيل” بتعهداتها.

وشددت الجماعة على ثبات الموقف الشعبي في صعدة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتضامن مع قوى المقاومة في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بالتزامن مع انعقاد محادثات نووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، وسط تهديدات باستهداف إيران.