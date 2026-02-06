الدفاع المدني: عجز كبير في وقود تشغيل مركبات الإنقاذ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد جهاز الدفاع المدني، في قطاع غزة، يوم الجمعة، أنه لليوم العاشر على التوالي لم يتلقى الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيل مركبات التدخلات الانسانية.

ودعا الجهاز المدني، في بيان صحافي، المؤسسات الدولية والمنظمات الانسانية العمل على إمداد الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات لتقديم الخدمة الانسانية بالشكل المطلوب.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن وقف مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية، داعيًا للتدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه أوقفت العمل بمهام انتشال الجثث لعدم قدرة السيارات التحرك بسبب نقص الوقود، مشيرًا إلى أن عدم استكمال مهام إزالة الأخطار نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل المعدات لإتمام المهام .

وحذر من عدم قدرة الطواقم للاستجابة لنداءات الاستغاثة نتيجة المنخفضات الجوية بسبب نقص الوقود.

ووفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي لخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، فإن الاحتلال لم يلتزم أيضًا بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام، ولم يسمح بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية.



وبلغت شاحنات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار 782 شاحنة، من أصل 5,550 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (2.7%)، وفقًا لتقرير المكتب الإعلامي الحكومي.

