وزارة الداخلية في غزة تصدر توضيحًا حول إصدار "الهويات الخضراء"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، يوم الجمعة، استئناف إصدار بطاقات الهوية الشخصية في جميع محافظات القطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن استقبال طلبات المواطنين في محافظة غزة سيتم عبر مكتب أبو خضرة - مقابل مستشفى الوفاء، ومكتب مستشفى الصحابة، مكتب مستشفى الحلو، بالإضافة إلى مكتب بلدية غزة.

أما عن محافظة شمال غزة، أشار البيان إلى أن استقبال الطلبات سيكون في مقر بلدية جباليا السابق - مقابل الدفاع المدني.

وأشارت الوزارة، إلى طلبات المواطنين سيتم في مديرية داخلية الوسطى المقر الرئيسي في مدينة دير البلح، بجوار الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مكتب داخلية النصيرات مكتب حمّام ومكتب الملك.

وبخصوص المواطنين في محافظة رفح، بينت الوزارة أنه يمكنهم تقديم طلباتهم لدى أقرب مكتب في منطقة نزوحهم، علمًا بأن نماذج الطلبات متوفرة لدى كتبة العرائض.

وأكدت وزارة الداخلية، حرصها على تقديم الخدمة للمواطنين بكل يسر وانتظام، داعية من الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة خلال أوقات الدوام الرسمي: (السبت - الخميس، من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 02:00 ظهراً)