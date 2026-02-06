الخارجية المصرية: محاولة تقسيم قطاع غزة "خط أحمر "

فلسطين أون لاين

06 فبراير 2026 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
...
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الجمعة، إن محاولة تقسيم قطاع غزة "خط أحمر"، متهمًا إسرائيل بعرقلة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية.

 وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية في سلوفينيا، أن "محاولة تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله"،  مؤكدًا أن "الوضع في غزة لا يزال هشا جدا رغم بعض التقدم الطفيف".

وانتقد عبد العاطي، الفتح "المحدود"، من الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكدا أن "إسرائيل تضع عراقيل أمام سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح من الجانبين، وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

وبشأن مسار التهدئة، أضاف: "نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ونتشاور مع شركائنا في المنطقة والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الاتفاق للتحرك إلى الأمام"، دون تفاصيل إضافية.

وشدد عبد العاطي على أهمية تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن "الوضع على الأرض في غزة لا يزال مأساويا".

وفي الضفة الغربية، أكد عبد العاطي أن الوضع فيها يزداد تدهورا مع مواصلة "إسرائيل" "سياسة القمع وترويع المدنيين والاستيلاء على الأراضي بالقوة"، مشددًا على أنه "لا استقرار لإسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية".

#قطاع غزة #القاهرة #معبر رفح #مصر #الخارجية المصرية #مؤتمر دولي

