جيش الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الثلاثاء، عن أسير واحد من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير أحمد زهير نمر الطور (41 عامًا) من قطاع غزة.

وقال الصليب الأحمر: "سهّلنا الإفراج اليوم عن معتقل واحد من السجون الإسرائيلية، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.