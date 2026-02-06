فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

مصر تطلق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

جيش الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة

06 فبراير 2026 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الثلاثاء، عن أسير واحد من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير أحمد زهير نمر الطور (41 عامًا) من قطاع غزة.

وقال الصليب الأحمر: "سهّلنا الإفراج اليوم عن معتقل واحد من السجون الإسرائيلية، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة". 

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

#الأسرى #سجون الاحتلال #أسرى قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة