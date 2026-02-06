طقس فلسطين: غائمٌ جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا نسبياً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / وكالات