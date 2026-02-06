فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني محتجز بقاعدة عسكرية في الضفة

عمر الحنتولي يهدي فلسطين أول ذهبية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

عائلة أبو قمر تختار البقاء قرب “الخط الأصفر” في خانيونس

"دمنا مش رخيص".. وقفة في أم الفحم تنديداً باستفحال الجريمة

وفد سعودي في دمشق لتوقيع اتفاقيات دعم الاقتصاد السوري

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة ويقطعون أشجار زيتون معمرة

الجهاد الإسلامي: السلاح شأن فلسطيني ونرفض تسليمه أو القبول بأي إملاءات

بنك فلسطين يرفض اعتماد بطاقات الهوية الصادرة في غزة رغم اعتراف "رام الله" بها

ناسا تسمح لرواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية لتوثيق رحلاتهم

الفرا: الوضع الصحي في غزة كارثي و21 ألف مريض ينتظرون العلاج بالخارج

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

06 فبراير 2026 . الساعة 07:42 بتوقيت القدس
...
معاناة متفاقمة يعيشها النازحون داخل الخيام في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا نسبياً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة