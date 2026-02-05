طالع الكشوفات.. دخول 6 شاحنات غاز إلى غزة يوم الخميس

فلسطين أون لاين

05 فبراير 2026 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول والغاز بغزة، مساء يوم الخميس، دخول 6 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.

وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات للمستفيدين ضمن جزء من كشف 30/01 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وجزء آخر ضمن كشف 02/02 لمحافظات الشمال وغزة، وبإجمالي 10643 مستفيدًا".

وحثت المواطنين على متابعة رسائلهم وقنوات الاتصال الرسمية.

كشف محافظة غزة (اضغط هنا)

كشف شمال غزة (اضغط هنا)

كشف محافظة الوسطى (اضغط هنا)

كشف محافظة خانيونس (اضغط هنا)

كشف محافظة رفح (اضغط هنا)

للتسجيل في الرابط اضغط هنا

خطوات تحديث الغاز

  1. الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنا
  2. تعبئة الحقول المطلوبة بدقة: رقم الهوية، تاريخ إصدار الهوية، المحافظة، المدينة، الحي، رقم الجوال، اسم الموزع.
  3. الانتظار لرسالة تأكيد عبر الجوال أو البريد الإلكتروني بها تفاصيل استلام الأسطوانة.
  4. التوجه إلى الموزع المحدد في الوقت المحدد لاستلام الأسطوانة ودفع الرسوم إن وجدت.
  5. إذا كان الطلب "قيد التنفيذ" (لم يُسلم بعد)، يمكن تعديل بعض البيانات مثل العنوان أو رقم الجوال قبل التصديق النهائي.
#قطاع غزة #غزة #غاز الطهي #رفح #المغازي #دير البلح #البريج #شمال قطاع غزة #المحافظة الوسطى #محافظة رفح #أسماء المستفيدين #محافظة خانيونس #كشف الغاز #كشوفات الغاز #توزيع الغاز #كشوفات غزة #كشوفات المحافظة الوسطى #كشوفات خانيونس

