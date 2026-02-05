طالع الكشوفات.. دخول 6 شاحنات غاز إلى غزة يوم الخميس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للبترول والغاز بغزة، مساء يوم الخميس، دخول 6 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.

وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات للمستفيدين ضمن جزء من كشف 30/01 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وجزء آخر ضمن كشف 02/02 لمحافظات الشمال وغزة، وبإجمالي 10643 مستفيدًا".

وحثت المواطنين على متابعة رسائلهم وقنوات الاتصال الرسمية.

