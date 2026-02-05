اكتشاف بروتين جديد قد يغيّر طريقة علاج الكوليسترول من جذوره

توصل فريق بحثي أميركي إلى اكتشاف علمي قد يمهّد لتطوير علاجات أكثر دقة وفعالية لارتفاع الكوليسترول، بعد تحديد بروتين يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم كمية الكوليسترول التي يطلقها الكبد إلى مجرى الدم.

الدراسة، التي أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث ويسترن ونُشرت في مجلة Circulation، كشفت أن بروتينًا يُعرف باسم HELZ2 يعمل كمتحكم رئيسي في إنتاج الجسيمات الدهنية الحاملة للكوليسترول، من خلال ضبط نشاط الجين APOB المسؤول عن تكوين البروتينات الدهنية وعلى رأسها الكوليسترول الضار (LDL).

تنظيم الكوليسترول من المصدر

على خلاف الأبحاث السابقة التي ركزت على الكوليسترول بعد خروجه إلى الدم، أظهرت الدراسة أن بروتين HELZ2 يتدخل في مرحلة مبكرة جدًا داخل خلايا الكبد، حيث يقلل من عمر الرسائل الجينية (mRNA) الخاصة بإنتاج APOB. ونتيجة لذلك، تتراجع كمية الجسيمات الدهنية التي يضخها الكبد في الدم.

وفي تجارب على فئران معدلة وراثيًا، أدى النشاط المرتفع للبروتين إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، إضافة إلى حماية من تصلب الشرايين، بينما لوحظ في المقابل زيادة في الدهون داخل الكبد، ما يوضح تعقيد التوازن بين حماية القلب وصحة الكبد.

آفاق علاجية جديدة

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يشكّل أساسًا لتطوير علاجات تختلف عن الأدوية التقليدية مثل الستاتينات، إذ يفتح الباب أمام استهداف مباشر ودقيق لبروتين HELZ2 لضبط إنتاج الكوليسترول من جذوره.

وقال الدكتور تشاو تشانغ، المشرف على الدراسة، إن التحكم في APOB على مستوى الرسائل الجينية يمثل "نقلة نوعية" في فهم آليات تصنيع الكوليسترول، مؤكدًا أن البروتين المكتشف يعد هدفًا واعدًا، لكن يحتاج إلى مزيد من الدراسات للتأكد من فعاليته وسلامته في البشر.

المصدر / وكالات