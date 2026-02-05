شهيد في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النّار عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب بهاء محمد الفجم برصاص جيش الاحتلال، صباح اليوم، في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما استشهدت فتاة داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد خارج مناطق انتشار الاحتلال وسط مدينة خانيونس.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه شاطئ بحر المدينة.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق شرقي البريج، وسط قطاع غزة.

الإعلامي الحكومي بغزة: 1,520 خرقًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار خلّف 556 شهيدًا



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1,520 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 4 فبراير 2026، ما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينياً وإصابة 1,500 آخرين، في انتهاك جسيم ومنهجي للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن الخروقات الإسرائيلية خلال 115 يوماً شملت 522 حالة إطلاق نار، و73 توغلاً للآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و704 عمليات قصف واستهداف، إلى جانب 221 حالة نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة في أنحاء القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين