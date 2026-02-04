الإعلامي الحكومي بغزة: 1,520 خرقًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار خلّف 556 شهيدًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، على مدار 115 يوماً.

وشدد المكتب الحكومي، في تقريره، مساء يوم الأربعاء، أن استمرار هذه الخروقات والتصعيد والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملاً الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وطالب المكتب الحكومي، الرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص.

وخلال الفترة المذكورة، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 1,520 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها في التقرير الرقمي التالي:

أولاً: خروقات اتفاق وقف إطلاق النار:

1,520 خرقاً للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

وتوزعت على النحو التالي:

522 إطلاق نار.

73 توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.

704 قصف واستهداف.

221 نسف منازل ومباني مختلفة.

ثانياً: الخسائر البشرية:

هذه الخروقات خلَّفت التالي:

(1): الشهداء:

556 شهيداً (إجمالي الشهداء).

بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 288 شهيداً.

بلغ عدد الشهداء من الرجال 268 رجلاً.

نسبة 99% من الشهداء هم مدنيين.

(2): المصابون:

1,500 مصاب (إجمالي المصابين).

بلغ عدد المصابين من الأطفال والنساء والمسنين أكثر من 900 مصابٍ.

بلغ عدد المصابين المدنيين 1,488 مصاباً، بما يعادل 99.2% من إجمالي المصابين.

جميع المصابين بلا استثناء تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.

(3): المعتقلون:

50 معتقلاً.

جميع المعتقلين بلا استثناء تم اعتقالهم بعيداً عن الخط الأصفر، من داخل الأحياء السكنية.

ثالثاً: شاحنات المساعدات والتجارية والوقود:

29,603 إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود، من أصل 69,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام (43%)، وتوزيعهم على النحو التالي:

17,153 شاحنة مساعدات (58%).

11,642 شاحنة تجارية (39%).

808 شاحنة وقود (2.7%)، من أصل 5,750 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (14%).

257 المتوسط اليومي لعدد الشاحنات.

ملاحظات مهمة:

600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

وفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ لم يلتزم الاحتلال بما يلي:

1. لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة.

2. لم يلتزم بخطوط الانسحاب.

3. لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية.

4. لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام.

5. لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية.

6. لم يلتزم بفتح معبر رفح كما هو متفق عليه.

7. لم يلتزم باحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين.

8. لم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء.

9. لم يلتزم بتشغيل محطة توليد الكهرباء.

10. لم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.