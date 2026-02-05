يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النّار عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين.

وأفادت مصادر طبية مستشفيات غزة، بارتقاء 5 شهداء منذ صباح اليوم الخميس، 4 منهم في جنوب القطاع، والشهيد الخامس في شماله.

في أبرز التطورات الميدانيّة

استُشهد مساء يوم الخميس، مواطنان متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في قصف على خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، باستشهاد أحمد عبد السلام زهدي بكر متأثرًا بإصابته في قصف خيمة الجمعة الماضية بخان يونس، إلى جانب انتشال شهيد مجهول الهوية تعرض لقصف في محيط حاووز ظهرة الحج محمد بمنطقة معن شرقي مدينة خان يونس.

ويرفع ذلك حصيلة الشهداء، منذ صباح اليوم، إلى 4 مواطنين بينهم فتاة بنيران جيش الاحتلال في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب بهاء محمد الفجم برصاص جيش الاحتلال، صباح اليوم، في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن مكتب إعلام الأسرى، استشهاد الأسير المحرر والمُبعَد باسل الهيموني، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

الشهيد بهاء محمد الفجم

وقال "إعلام الأسرى"، إن الشهيد الهيموني -ابن الخليل- ارتقى داخل مستشفى السرايا بغزة، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف الاحتلال أمس.

فيما أصيبت فتاة داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد خارج مناطق انتشار الاحتلال وسط مدينة خانيونس جنوبًا، وإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال، خلال إطلاق نار تجاه حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

الأسير المحرر والمُبعَد باسل الهيموني

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه شاطئ بحر المدينة.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق شرقي البريج، وسط قطاع غزة.

الإعلامي الحكومي بغزة: 1,520 خرقًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار خلّف 556 شهيدًا



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1,520 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 4 فبراير 2026، ما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينياً وإصابة 1,500 آخرين، في انتهاك جسيم ومنهجي للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن الخروقات الإسرائيلية خلال 115 يوماً شملت 522 حالة إطلاق نار، و73 توغلاً للآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و704 عمليات قصف واستهداف، إلى جانب 221 حالة نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة في أنحاء القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين