ابتكار آيفون 17 يصل أندرويد.. سباق جديد في كاميرات السيلفي

يبدو أن "أبل" نجحت مرة جديدة في تحريك سوق الهواتف الذكية، بعدما أرسلت إشارة تطوير واضحة إلى مصنّعي أندرويد، فإحدى أبرز الترقيات العتادية المرتقبة في سلسلة آيفون 17 قد تجد طريقها قريبًا إلى هواتف منافسة من "أوبو" و"هواوي".

ووفقًا لتسريبات نشرها المسرب الموثوق Digital Chat Station، تعمل الشركتان الصينيتان حاليًا على اختبار مستشعرات كاميرا أمامية مربعة بنسبة 1:1، وهي نفس النسبة التي اعتمدتها "أبل" في كاميرا السيلفي الجديدة المزودة بميزة Center Stage.

وبحسب التسريب، قد تصل هذه الكاميرا الجديدة إلى بعض هواتف "هواوي" المتوسطة المرتكزة على التصوير، مثل سلسلة Nova 16 المرتقبة.

أما "أوبو"، فتخطط لاعتماد هذا المستشعر المربع في هواتفها الرائدة القادمة Oppo Find X10، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

ويتوقع Digital Chat Station أن تتفوق "أوبو" في تنفيذها على حل "أبل" نفسه، خاصة أن الشركة الصينية معروفة بقوة كاميراتها الأمامية.

ومع أن هاتف Oppo Find X9 Pro قدم بالفعل تجربة مميزة في صور السيلفي، فإن استخدام مستشعر مربع قد يجعل التجربة أكثر عملية في الاستخدام اليومي.

ما الفائدة الحقيقية؟

تعتمد كاميرا آيفون 17 الأمامية بدقة 18 ميغابكسل على مستشعر مربع يوفّر مساحة بصرية إضافية من جميع الاتجاهات، ما يسمح بالتقاط صور سيلفي عمودية أو أفقية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.

في الهواتف التقليدية ذات المستشعر بنسبة 4:3، كان المستخدم مضطرًا لإمساك الهاتف بشكل عرضي عند التقاط صور جماعية.

أما مع المستشعر المربع، فيمكن التقاط الصورة بشكل طبيعي مع الاحتفاظ بمجال رؤية أوسع.

كما تدعم الكاميرا ميزة Center Stage، التي تقوم بالتكبير والتتبع التلقائي للوجه أثناء مكالمات الفيديو، مع القدرة على توسيع الإطار تلقائيًا عند انضمام أشخاص آخرين إلى المشهد، وهي ميزة عملية تحسّن تجربة الاستخدام اليومية بشكل ملحوظ.

ترقية مرحّب بها على أندرويد

وبغض النظر عن الجهة التي بدأت الفكرة، فإن نقل مثل هذه التحسينات إلى هواتف أندرويد يصب في مصلحة المستخدم النهائي.

فالميزة، إذا نُفذت بشكل جيد، تضيف قيمة حقيقية دون تعقيد أو تغييرات شكلية غير ضرورية.

ويجمع متابعون على أن كاميرا السيلفي الجديدة في سلسلة آيفون 17 تمثل قفزة مهمة بعد سنوات من الركود في هذا الجانب.

وإذا نجحت شركات أندرويد في تقديم بدائل مماثلة – أو حتى أفضل – فقد نشهد موجة جديدة من الابتكار في كاميرات الهواتف الأمامية خلال الفترة المقبلة.

