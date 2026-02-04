اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية أمام البائكة الغربية المحاذية لقبة الصخرة المشرفة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على وصول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفوفقًا لتقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلا شهر يناير/ كانون الثاني، فإن الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات الّتي تجاوزت 28 اقتحامًا، أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة التي طالت الأقصى، كما ضيّقت قوات الاحتلال على المصلّين وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات وخاصّة صلاة الفجر، وأوقفت الشبان، ودقّقت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبواب الأقصى أثناء دخولهم لأداء صلاة الجمعة.

كما استمرت قوّات الاحتلال باقتحام محيط المصلّى القبلي وقبّة الصّخرة المشرّفة تزامنا مع خطبة وصلاة الجمعة، وأدى مستوطنون سجودًا ملحميًا خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لقدسية المكان.

وأقامت سلطات الاحتلال حفل تخريج لجنودها عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، في مشهد استفزازي يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق حرمة المكان وقدسيته، وسط استياء واسع في أوساط المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين