الذهب يواصل الصعود متجاوزًا 5080 دولارًا

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الأربعاء، مدفوعة بجاذبيتها كملاذ آمن، بعد أن ساهم التوتر الجيوسياسي المتجدد بين أمريكا وإيران في تعزيز أحدث ارتفاع للمعدن الأصفر الذي سجل أفضل أداء يومي له منذ 2008 في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.7% إلى 5081.3 دولارا للأوقية -وقت كتابة التقرير- بعد أن ​قفز 5.9% أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له ‍منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 3.3% إلى 5098.8 دولارا للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي، كبير ‍محللي الأبحاث في ⁠شركة "إندوس إند سيكيوريتيز": "ارتفع سعر الذهب مجددا…(إذ) عزز التوتر الجيوسياسي جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد إسقاط القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية".

وأعلن الجيش الأمريكي -أمس الثلاثاء- إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

وذكر موقع أكسيوس ​أمس نقلا عن مصدر عربي أنه من المتوقع عقد محادثات ‌نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة.

كما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 87.84 دولارا للأوقية.

ووصلت الفضة إلى مستوى قياسي بلغ 121.64 دولارا يوم الخميس.

المصدر / وكالات