الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت مواطنين بينهم طفل وأسرى محررون، تخللتها مداهمات عنيفة للمنازل، واحتجاز عشرات الشبان، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني.

ففي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال أيهم عماد الراعي، وشقيقه الطفل حسن عماد الراعي خلال اقتحام منطقة التلة في مخيم العروب شمال الخليل. كما اعتقلت الأسير المحرر معاذ محمد أبو جحيشه من منطقة واد ريشة في بلدة إذنا غرب الخليل، والشاب عز الدين عواد وشقيقه حسان من ذات البلدة، إضافة إلى الشاب محمد منير عصفور من بلدة الشيوخ شمال المحافظة، والشاب إبراهيم صوايفة من المدينة.

أما في محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب دانيال أبو سرور عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم عايدة في مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب لؤي جميل حساسنة من بلدة العبيدية، في المدينة.

وفي محافظة رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو رويس بعد مداهمة منزله في مخيم الأمعري بمدينة رام الله، كما اعتقلت الأستاذ موسى حسين نصر بعد اقتحام منزله في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله.

بينما في محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء شاهين خلال اقتحام شارع فطاير في مدينة نابلس، واعتقلت ثلاثة شبان من قرية تل جنوب غرب نابلس، وهم: عرفات جمال رمضان، وعبد الله سبع رمضان، وبهاء عايد خواجا، واعتقلت الفتى محمد منير إبراهيم الطيطي “18 عامًا” من مخيم بلاطة، شرقيّ نابلس، والشاب ضياء سالم في اقتحام بلدة بيت إمرين شمال المدينة، كما داهمت منزل الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، وعرقلت عمل طواقم الإسعاف في محيط المنطقة، واحتجزت عددًا كبيرًا من الشبان خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية.

وفي محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمر إبراهيم شديد، وجبر نضال بركات نجل الأسير المحرر في صفقة “طوفان الأقصى”، بعد مداهمة منزليهما في بلدة علار شمال طولكرم.

وفي محافظة طوباس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رجا صوافطة بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس.

بينما في محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عوض الجمال بعد اقتحام منزله في حي المراح بمدينة جنين.

مكتب إعلام الأسرى: تؤكد هذه الاعتقالات المتواصلة، خاصة بحق الأطفال والأسرى المحررين، أن الاحتلال ماضٍ في سياسة القمع الجماعي واستخدام الاعتقال كأداة انتقامية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، وسط تصاعد خطير في الاعتداءات على المدنيين ومنازلهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى