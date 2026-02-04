مجازر داميّة.. 24 شهيدًا بينهم أطفال في قصف الاحتلال المتواصل على غزّة

ارتقى 24 شهيدا وأصيب 38 آخرون، من جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك من ساعات فجر الأربعاء.

وأعلنت مصادر طبية في مشافي قطاع غزة، أن 24 شهيدًا ارتقوا خلال ساعات جراء تصعيد الاحتلال المتواصل على القطاع؛ بينهم 15 في شمال القطاع و7 في جنوبه و 2 في وسط القطاع.

واستشهد ، مساء الاربعاء، مواطن وأصيب عدد آخر إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد هو حمادة عصام الهبيل ارتقى بغارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطىء الشمالي غربي مدينة غزة

للحظات الأولى عقب قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة البلاخية في مخيم الشاطئ

أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين بينهما طفلة وصلت على هيئة "نصف جثمان" إلى مستشفى شهداء الأقصى، ومصابون في استهداف طيران الاحتلال المسيّر شارع أبو عريف بدير البلح.

كما أصيب مواطنان بنيران مسيرة الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي رفح جنوبي القطاع، أصيبت موظفة داخل مستشفى "أطباء بلا حدود" برصاص الاحتلال العشوائي في منطقة فش فرش شمال غرب رفح، أثناء عملها في صيدلية المستشفى.

وذكر مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأسفر قصف استهدف خيمة للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المسعف حسين السميري إثر استهدافه بصاروخ ثانٍ فور وصوله لإخلاء الجرحى من الخيمة، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء إلى ثلاثة.

إلى ذلك أعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة طفلة بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من ساعات الصباح الأولى، ذكرت المصادر أن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر من جرّاء قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف خيامًا ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، إضافة لشهيد متأثرا بجراحه في قصف سابق.

وكما وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة 14 شهيدا، بينهم فتى وطفلة، وعدد من المصابين بينهم حالات خطرة على إثر قصفٍ مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف خيام ومنازل المواطنين في مناطق شارع يافا وشارع السكة وشارع الحجر بحي التفاح شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت عمارة سكنية لعائلة حبوش في شارع الحجر شرقي حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد كل من: ريتال محمود حبوش (13 عامًا)، ويوسف محمد حبوش (40 عامًا)، وأحمد طلعت حبوش (22 عامًا)، وبلال أشرف حبوش (16 عامًا).

وارتقى 3 شهداء، مسنّان وطفل يبلغ 5 أشهر، نقلوا إلى مستشفى الشفاء من جرّاء قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شارع 10 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

والليلة الماضية، أفادت مصادر محلية باستشهاد زوجة الدكتور أحمد الربيعي، رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء، برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واندلع حريق في أحد المنازل من جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي على شارع السكة بحي التفاح، تزامنًا مع إطلاق الطيران المسير نيرانه تجاه منازل المواطنين.

مئات الخروقات

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 إلى "529 شهيدا و1462 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و803 شهداء و171 ألفا و570 مصابا.

المصدر / فلسطين أون لاين