فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قراءات صينية لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب: هل يكون مكسباً لبكين؟

فتى أسترالي يسبح أربع ساعات في بحر هائج لإنقاذ عائلته

الدفاع المدني بغزة يعلن خروج مركباته عن العمل جراء نقص الوقود

وجبتان من الشوفان يوميًا تخفضان الكوليسترول الضار بنسبة 10%

"أب سكرولد".. منصة فلسطينية جديدة تغيّر قواعد التواصل الاجتماعي

الذهب يتجاوز 4944 دولاراً للأونصة والفضة تقفز 11% في ارتداد عنيف للأسعار

"حماس" توجِّه نداءً عالميًا للتحرّك في مسيرات غاضبة لوقف الإبادة في غزَّة

الحرب الأوكرانية الروسية: كييف وخاركيف تتعرضان لغارات روسية بعد تصريح ترامب عن "أخبار سارة"

برشلونة يضم الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

الصين تحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

03 فبراير 2026 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
...
القرار جاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. (أرشيف)

تعتزم الصين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات المباعة في البلاد اعتبارا من العام المقبل، متخلية بذلك عن التصميم البسيط الذي اشتهرت به مركبات شركة "تيسلا" الأميركية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويدخل القرار الجديد الذي أعلنته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الاثنين، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، ويشترط أن تكون مقابض الأبواب مزودة بآليات ميكانيكية للفتح من الداخل والخارج.

وأوضحت الوزارة أن طرازات السيارات الصينية التي حصلت على موافقة لطرحها في الأسواق ستُمنح عامين إضافيين للالتزام بالقرار.

وأضافت أن القرار الجديد سيُحسّن مستوى تصميم السلامة في السيارات.

وقد تزايدت أخيرا في الصين المخاوف المتعلقة بالسلامة في ما يخص أبواب السيارات الانسيابية التي تُقلل من مقاومة الهواء لكنها عُرضة للتعطل في حال وقوع حوادث.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، عجز عناصر إنقاذ عن فتح أبواب سيارة كهربائية من طراز "شاومي" كانت تشتعل في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين.

وقضى السائق الذي أفادت التقارير بأنه كان تحت تأثير الكحول.

ويشير القرار الجديد إلى أنّ كل الأبواب باستثناء غطاء الصندوق “ينبغي أن تكون مزوّدة بمقبض خارجي ميكانيكي الفتح”.

ولفتت الوزارة إلى أنّ قواعد أخرى ستعمل على تحسين رؤية مقابض الأبواب الداخلية، من خلال مثلا اشتراط وجود علامات رسومية دائمة عليها.

تُعدّ الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم وتشهد عشرات الماركات الصينية تناميا في أنشطتها في الخارج.

المصدر / وكالات
#الصين #سيارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة