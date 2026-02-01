"القبائل والعشائر" ينددون بجريمة قصف مركز شرطة الشيخ رضوان

متابعة/ فلسطين أون لاين

ندد التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأحد، بجريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة أمس السبت، وارتكاب مجزرة أدت لاستشهاد عدد من الضباط والعناصر والمواطنين المراجعين بالمركز.

جاء ذلك، خلال وقفة تضامنية أمام المركز المدمر شمال غرب مدينة غزة، قدم فيها وفد من الوجهاء والمخاتير واجب العزاء بشهداء الشرطة، وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع قيادة الشرطة في غزة، في وجه الاستهداف والجرائم الإسرائيلية.

بدوره، عبر المختار أبو بلال العكلوك، عن رفضهم وإدانتهم الشديدة لاستهداف الاحتلال لمراكز الشرطة في ظل سريان وقف إطلاق النار.





وقال العكلوك في كلمة، ممثلاً عن الوجهاء والعشائر، إن هذه الجريمة تعبر عن سياسة الاحتلال بتعمد استهداف المنظومة الشرطية خلال الحرب وما بعدها، سعياً لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية والأمنية للحفاظ على الأمن برغم الاستهداف الشرس.





وأضاف: "جئنا اليوم لنرسل رسالة تضامن مع الشرطة أنها والعشائر هما مكونان أساسيان في المجتمع؛ من أجل بسط الأمن والحفاظ على حالة السلم الأهلي والمجتمعي".

وطالب العكلوك المجتمع الدولي والدول الوسيطة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعمل على لجم الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ووقف سفك دماء الشعب الفلسطيني.



من جهته، قال العقيد محمد الزرقا المتحدث باسم الشرطة إن تعمد الاحتلال استهداف المراكز الشرطية في قطاع غزة يأتي في سياق محاولة خلق حالة من الإرباك على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد الزرقا في كلمة خلال الوقفة، أنه برغم هذا الاستهداف فإن الشرطة ستستمر في القيام بواجبها تحاه أبناء شعبنا، ولن تتخلى عن هذه المهمة الوطنية السامية.

وأضاف: "هذا ليس الاستهداف الأول للشرطة ووزارة الداخلية؛ حيث قدمت الوزارة ما يزيد عن 2700 شهيد من قادتها ومنتسبيها خلال حرب الإبادة على القطاع".





وشدد على أن الشرطة ستبقى قريبة من أبناء شعبنا، وتقدم لهم الخدمة رغم ما تتعرض له من استهدافات متواصلة، داعياً إلى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف المراكز الشرطية باعتبارها مراكز خدمة مدنية محمية بموجب القانون الدولي.