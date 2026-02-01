بخاخ المحلول الملحي يخفف أعراض انقطاع النفس الانسدادي عند الأطفال

فلسطين أون لاين

01 فبراير 2026 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن بخاخات المحلول الملحي للأنف قد تكون فعّالة مثل البخاخات الستيرويدية في علاج الأطفال المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، ما يساعدهم على التنفس والنوم بشكل أفضل وربما تجنب الجراحة.

يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة من انسداد جزئي أو كلي في مجرى الهواء العلوي، غالبًا بسبب تضخم اللوزتين أو الزوائد الأنفية، مما يؤدي إلى الشخير وتوقف التنفس المتكرر أثناء النوم.

وشارك في الدراسة 150 طفلاً، طلب من أولياء أمورهم استخدام بخاخ الملح في كل من فتحتي الأنف يوميًا لمدة ستة أسابيع، وأبلغ نحو 30% منهم عن تحسن في الأعراض. ثم وُزع 93 طفلاً على مجموعتين عشوائيتين؛ استخدمت إحداهما البخاخ الستيرويدي والأخرى البخاخ الملحي لستة أسابيع إضافية، وكانت معدلات التحسن متقاربة، حيث تجاوزت 35% في كلا المجموعتين.

وأكد الباحثون، في دورية جاما لطب الأطفال، عدم وجود فروق كبيرة بين المجموعتين عند نهاية فترة العلاج من حيث الحاجة إلى استشارة طبية أو الجراحة. وبعد ستة أسابيع من انتهاء العلاج، بقيت الأعراض تحت السيطرة لدى حوالي 36% من الأطفال الذين عولجوا بالمحلول الملحي فقط، مقابل 20% ممن تحولوا إلى الستيرويدات.

وقالت رئيسة الدراسة، الدكتورة جيليان نيكسون من مستشفى موناش للأطفال في ملبورن: "نعلم مدى أهمية النوم لصحة الأطفال ونموهم، وندرك الآن أن بخاخ الأنف الملحي البسيط يمكن أن يكون حلاً للحصول على نوم جيد".

ويعتبر الباحثون بخاخ المحلول الملحي خيارًا آمنًا وسهل الاستخدام، مشيرين إلى أنه يمكن للعائلات، بتوجيه من الطبيب، تجربة استخدامه لمدة 12 أسبوعًا لتخفيف أعراض انقطاع النفس الانسدادي قبل اللجوء إلى الرعاية المتخصصة أو الجراحة.

المصدر / وكالات
