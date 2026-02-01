الولايات المتحدة توافق على صفقات تسليح ضخمة لـ"إسرائيل"

أقرت الولايات المتحدة، الجمعة، صفقات أسلحة كبرى لـ"إسرائيل"، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط مع استمرار دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخيارات عسكرية ضد إيران.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، تشمل صفقة "إسرائيل" أسلحة بقيمة 6.7 مليار دولار، أبرزها 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي، إلى جانب آلاف المركبات التكتيكية والمعدات العسكرية المختلفة.

وأثار القرار انتقادات داخل الكونغرس، حيث اتهم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس إدارة ترامب بتجاوز صلاحيات لجان المراجعة و"إقصاء الكونغرس عن دوره الرقابي"، خصوصاً في ظل الجدل المتصاعد حول دور واشنطن في حرب غزة.

وتؤكد الخارجية الأمريكية أن صفقات التسليح تأتي في إطار "الدعم الراسخ لأمن الحلفاء"، بينما يواصل البيت الأبيض إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي مواجهة محتملة مع طهران.

المصدر / وكالات