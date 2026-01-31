المكسيك تحذر من أزمة إنسانية إثر رسوم ترامب على النفط المتجه إلى كوبا

حذّرت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط لكوبا قد يؤدي إلى تفجّر أزمة إنسانية كبرى في الجزيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة، أوضحت فيه أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على عمل المستشفيات واستمرارية الخدمات الأساسية في كوبا، داعية واشنطن إلى التراجع عن القرار، وحل الخلافات عبر الحوار واحترام القانون الدولي.

وأكدت شينباوم أن المكسيك تُعد من أبرز موردي النفط الخام إلى كوبا، مشيرة إلى أنها كلفت وزير الخارجية خوان رامون دي لا فوينتي بالتواصل مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في محاولة لتجنيب المكسيك الخضوع لهذه الرسوم.

وشددت على أن تزويد كوبا بالنفط قرار سيادي مكسيكي، قائلة: "نسعى لإيجاد مسارات دبلوماسية وأشكال دعم مختلفة، وسنجد مخرجا دون تعريض المكسيك للمخاطر".

وكان ترامب قد وقّع، الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع أو توفر النفط لكوبا. وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال إن كوبا قد تكون الهدف المحتمل التالي بعد فنزويلا.

وفي تطور لافت، شنّ الجيش الأميركي، في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، هجوما على فنزويلا، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك للقانون الدولي، وأسفرت عن سقوط قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة.

المصدر / الأناضول