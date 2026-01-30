مستوطنون يقتحمون "برك سليمان" جنوبي بيت لحم

اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة برك سليمان، وأقامت طقوسا تلمودية في المكان، فيما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات صوب قرية ارطاس ومركز مدينة بيت لحم.

يشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم واقتحاماتهم المتحررة لبرك سليمان.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذ المستوطنون خلال 2025 نحو 4723 اعتداءً في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يقطنها 1090 شخصًا.

وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الاعتداءات بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بغزة، أسفرت عن استشهاد 1110 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين