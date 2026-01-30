فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرتديًا الكوفية الفلسطينية.. غوارديولا يهاجم الصمت الدولي تجاه فلسطين

مستوطنون يقتحمون "برك سليمان" جنوبي بيت لحم

توغلاتٌ إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي واستهدافٌ للأراضي الزراعية

"جودة البيئة": 685 انتهاكًا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق البيئة العام الماضي

شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة بغزة

أحمد بربخ.. شهيد الرصاص العشوائي المتواصل لجيش الاحتلال

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى "مجلس السلام"

أسعار صرف العملات في فلسطين الجمعة 30 يناير

ترامب: "أجريتُ محادثات مع الإيرانيين" وأخطط لإجراء المزيد منها

مستوطنون يقتحمون "برك سليمان" جنوبي بيت لحم

30 يناير 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على برك سليمان (أرشيفية)

 اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم. 

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة برك سليمان، وأقامت طقوسا تلمودية في المكان، فيما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات صوب قرية ارطاس ومركز مدينة بيت لحم.

يشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم واقتحاماتهم المتحررة لبرك سليمان.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذ المستوطنون خلال 2025 نحو 4723 اعتداءً في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يقطنها 1090 شخصًا.

وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الاعتداءات بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بغزة، أسفرت عن استشهاد 1110 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #برك سليمان #اعتداءات المستوطنين #جنوبي بيت لحم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة