بدران: حماس تبذل جهودًا حثيثة لتسليم المسؤولية للجنة "إدارة غزة"

29 يناير 2026 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران إن الحركة تبذل جهودًا وطنية حثيثة، إلى جانب قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي، لتسهيل وتسليم المسؤولية الحكومية للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضاف بدران، في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أن الجهات ذات العلاقة فنيًا وإداريًا بالعمل الحكومي أنجزت التحضيرات اللازمة، وجهّزت المتطلبات اللوجستية والفنية كافة، بما يضمن تنفيذ عملية تسليم مهنية وجادة، تقوم على أسس واضحة وتراعي المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن حماس حريصة على إنجاح هذا الدور بكل تفاصيله، وبمتابعة حثيثة من الكلّ الوطني، مشددًا على أهمية تكامل الجهود وتغليب روح الشراكة والمسؤولية في هذه المرحلة.

وأشار بدران إلى، أن الاحتلال يقف وراء تأخر وصول أعضاء لجنة إدارة غزة إلى القطاع، لافتًا إلى أن لجنة التكنوقراط يجب أن تتولى إدارة جميع شؤون قطاع غزة.

