مبابي يشكك في رغبة ريال مدريد في الفوز

قال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، إن فريقه لم يتمكن ​من مضاهاة الرغبة الكبيرة التي أظهرها بنفيكا، في الخسارة (4 - 2) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس (الأربعاء)، وإن الفريق لا يُظهر ثبات المستوى الذي يليق بالأبطال.

وسجل حارس مرمى بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفاً بضربة ‌رأس في الدقيقة ‌98، ليحرم ريال ‌مدريد، الفائز ببطولة ‌أوروبا 15 مرة، من التأهُّل المباشرة إلى دور 16، بينما تأهل الفريق البرتغالي إلى الدور الفاصل بفارق الأهداف.

وقال مبابي الذي أحرز هدفي ريال مدريد للصحافيين: "الأمر لا يتعلق بالجودة، ولا يتعلق بالتكتيك... الأمر ⁠يتعلق بامتلاك رغبة أكبر من منافسك". وأضاف: "كان من ‌الواضح أن بنفيكا يضع كل شيء على المحك، ولم نستطع رؤية ذلك من جانبنا، وهذه مشكلة".

ويمر ريال مدريد بموسم مضطرب شهد رحل المدرب تشابي ألونسو، وخروج الفريق من دور 16 في كأس ملك إسبانيا ​أمام ألباسيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية قبل أسبوعين.

وكان الفريق قد ⁠فاز في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الجديد، ألفارو أربيلوا، لكن نتيجة أمس تمثل خطوة إلى الوراء.

وقال مبابي: "لا نلعب بثبات. وعلينا إيجاد حل لذلك. لا يمكننا تقديم أداء جيد في يوم، ثم لا نلعب جيداً في اليوم التالي. الفريق البطل لا يفعل ذلك".

وسيواجه ريال مدريد ‌الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، رايو فاييكانو يوم الأحد.

المصدر / وكالات