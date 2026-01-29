لليوم الثالث تواليًا.. الاحتلال يُواصل حصار بلدة حزما

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، حصارها وإغلاقها بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال فرضت إغلاقًا كاملًا على مداخل البلدة ومخارجها، ما أعاق حركة المواطنين.

ومن جهته، قال رئيس بلدية حزما في القدس نوفان صلاح الدين إنّ "قوات الاحتلال تفرض إغلاقًا شاملاً على البلدة وتمنع التجول فيها تحت ذرائع وحجج واهية، وذلك في إطار مخطط مدروس من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرف".

ونفذت قوات الاحتلال عشرات عمليات الاقتحام والمداهمة للمنازل والمحلات التجارية، واعتقلت 13 مواطنا، إضافة إلى إجراء أكثر من 100 حالة تحقيق واستجواب ميداني داخل المنازل، تعرض عدد من المواطنين خلالها للضرب والتنكيل.

كما استولت قوات الاحتلال على أكثر من 35 مركبة ودراجة نارية، وثلاثة منازل في البلدة، وحولت أحدها إلى مركز تحقيق ميداني، فيما حُوّلت منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية خلال فترة الاقتحام.

وخلال الليلة الماضية، كثفت قوات الاحتلال مداهماتها، وألحقت أضرارا واسعة داخل عدد من المنازل، وخربت بشكل متعمد ممتلكات مواطنين، وفتشت الهواتف النقالة، فيما أفادت عائلتان بتعرضهما لسرقة مصاغ ذهبي، ومبالغ مالية أثناء اقتحام منزليهما.

كما أعلنت مدارس البلدة حزما تعطيل الدوام طوال فترة الاقتحام حفاظًا على سلامة الطلبة، في ظل التواجد العسكري المكثف داخل الأحياء السكنية.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مخزن تجاري في حزما، دون إخطار مسبق.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات