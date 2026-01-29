شهيدان وقصفٌ جويّ ومدفعي.. الاحتلال يُواصل خروقاته في غزة

فلسطين أون لاين

29 يناير 2026 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" وعمليات نسف لمنازل المواطنين في غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، بالتزامن مع تصاعد خروقاته للبروتوكول الإنساني الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في حيّ الشيخ ناصر شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه مناطق شرق المدينة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر  محلية بأن الاحتلال نسف عددًا من المنازل السكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه شمال المدينة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 492، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,356، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,667 شهيدًا، و 171,343 إصابةً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خروقات وقف إطلاق النار

