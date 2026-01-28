الخليل.. شهيد برصاص الاحتلال في الظاهرية والقوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل

فلسطين أون لاين

28 يناير 2026 . الساعة 07:35 بتوقيت القدس
الشهيد الشاب محمد راجح نصر الله

استشهد شاب وأصيب آخر ، مساء أمس الثلاثاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب محمد راجح نصر الله (20 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية.

وأفاد الهلال الاحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالبطن في الظاهرية قرب الخليل وتم نقلها لمركز طبي داخل المنطقة قبل أن ينقل إلى مستشفى دورا ويعلن عن استشهاده.

وكانت الوزارة قد قالت إن الشاب نصر الله وصل إلى مستشفى دورا من بلدة الظاهرية مصابا بالرصاص الحي في البطن، حيث وصفت جروحه بالحرجة، قبل أن تعلن استشهاده لاحقا.

وخلال الاقتحام أصيب شاب آخر بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأعلنت القوى الوطنية في مدينة الظاهرية بأن اليوم (الأربعاء) إضراب شامل لكافة مناحي الحياة حدادا على روح الشهيد البطل محمد راجح نصرالله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهيد في الخليل

