"بسبب المثلث الأحمر".. ألمانيا تلغي مهرجان "فلسطين في برلين"

وكالات/ فلسطين أون لاين

ألغت سلطات العاصمة الألمانية برلين مهرجان "فلسطين في برلين" الثقافي، عقب رصد مثلثات حمراء مقلوبة على المواد الدعائية للفعالية، التي هدفت إلى تقديم تعبيرات ثقافية وفنية تعرّف بالثقافة الفلسطينية.

وجاء قرار الإلغاء للمهرجان الذي كان مقرراً تنظيمه يومي 24 و25 يناير الماضيين في حي راينيكندورف، عقب مراجعة إدارية أجرتها سلطات الحي للمواد الترويجية، وربطت خلالها استخدام هذه الرموز باللوائح المنظمة للفعاليات العامة الممولة من المال العام.

ورغم أن المثلث الأحمر عنصر بصري حاضر في علم فلسطين، فإن الأجهزة الأمنية الألمانية كانت قد صنّفته خلال الفترة الأخيرة ضمن الرموز التي ظهرت في سياقات مرتبطة بحركة المقاومة حماس، التي تصفها السلطات الألمانية بـ"الإرهابية"، وهو ما اعتبر مخالفة للمعايير القانونية المعتمدة في الفعاليات التي تحظى بدعم رسمي.





وبناءً على ذلك، سحبت السلطات الترخيص الممنوح للمهرجان، وقررت تجميد التمويل العمومي المخصص للجمعية المنظمة "سلام" (Salam e.V.)، الذي يقدّر بنحو 85 ألف يورو سنوياً، إلى حين استكمال مراجعة أوسع لمدى التزامها بالشروط المفروضة على الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي.

يأتي إلغاء المهرجان في سياق أوسع تشهده ألمانيا منذ سنوات، خصوصاً منذ حرب الإبادة على غزة، يتمثل في تشديد الإجراءات المرتبطة بالفعاليات الثقافية والفنية المتصلة بفلسطين، إذ سبق أن ألغيت تظاهرات، وسُحبت تصاريح، وجمّد دعم مؤسسات ثقافية بدعوى استخدام رموز أو مضامين تصنفها السلطات ضمن نطاق المحظور.

المصدر / وكالات